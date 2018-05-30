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Центр Уфы перекрыли из-за репетиции парада в честь полиции

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Центр Уфы перекрыт из-за репетиции парада, посвященного российской полиции. До окончания движения техники нельзя проехать по улицам Цюрупы, Пушкина, Октябрьской революции, Кирова и Революционной. 

Движение перекрыли с помощью спецмашин и эвакуаторов. Кроме того, на улицах выставлены железные ограждения.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», сам парад состоится завтра, 31 мая. Он посвящен 300-летию российской полиции. По центральным улицам пройдут колонны сотрудников МВД республики, УВД Уфы, патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и курсанток уфимского юридического института. 

В связи с этим в центре города будет ограничено движение с 10:00 до 14:00. Кроме того, поменяются маршруты общественного транспорта.
 

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