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Движение по Крылатскому мосту в Москве запустят в ближайшее время

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Движение по Крылатскому мосту в Москве откроют в ближайшие месяцы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

По словам градоначальника, основные конструкции моста, расположенного на южном участке Северо-Западной хорды, уже готовы. В настоящее время идут работы по благоустройству и укреплению берегового откоса, сообщает сетевое издание m24.ru.

Работы на участке от Крылатской улицы до Можайского шоссе планируется завершить до конца сентября 2018 года. Кроме того, участок Северо-Западной хорды в Нижних Мневниках завершат в 2019 году.

Ранее Собянин рассказал о строительстве нового железнодорожного вокзала в столице.

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