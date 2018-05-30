Госдума запустит англоязычные версии своих аккаунтов в соцсетях

Государственная дума запустит англоязычные версии своих аккаунтов в Facebook и в Twitter, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента России.

Перевод контента связан с предстоящим Международным форумом «Развитие парламентаризма», который пройдет в Москве 4-5 июня. В пресс-службе также отметили возросший интерес к деятельности российских депутатов со стороны зарубежных партнеров.

Кроме того, нижняя палата парламента планирует запустить англоязычную версию своего официального сайта, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что официальные аккаунты Госдумы в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter подверглись массовой спам-атаке. При этом страницы продолжали работать в штатном режиме.