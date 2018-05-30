Брянская область будет поставлять мясо на Кубу

Предприятия Брянской области будут экспортировать мясную продукцию на Кубу. Право доступа республика дала после проверки производителей.

Ветеринарные специалисты из Кубы посетили восемь регионов России, за год инспекция была организована дважды. По итогам проведенных проверок кубинская сторона дала право доступа на рынок 10 российским предприятиям. В их числе оказались мясопроизводители Брянской области, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что в Брянской области будут выращивать экологически чистый семенной картофель. Для этого запущена лаборатория в Погарском районе. За 2018 год планируется вырастить от 700 тыс. до 1 млн клубней картофеля.