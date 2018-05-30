Порошенко запустил процедуру взыскания денег с «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале принудительного взыскания денежных средств с «Газпрома». По сообщению пресс-службы главы государства, согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, российская компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

«Сегодня было начато обременение акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — говорится в заявлении.

Глава Украины заявил, что страна приложит все усилия для «обеспечения поступления выигранных средств» и не остановится на этих трех странах. Порошенко также отметил, что уже встретился с председателем правления компании «Нафтогаз» Андреем Коболевым и обсудил ситуацию.

30 мая компания «Газпром» распространила официальное заявление, в котором говорится о том, что они намерены защищать свои права в соответствии с законодательством.

Стокгольмский арбитражный суд в феврале текущего года обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В конце мая российская компания направила в суд Швеции заявление с требованием полной отмены данного решения.