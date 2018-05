На складе почтовой компании в США прогремел взрыв

Мощный врыв прогремел на складе почтовой компании UPS в городе Лексингтон (штат Кентукки, США). В результате получили ранения не менее двух человек.

Взрыв прогремел в среду рано утром. Пострадавших доставили в медучреждение, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. Еще около 10 человек, находившихся рядом в момент взрыва, доставили в больницу из соображений безопасности, передает телеканал Fox News.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв баков с пропаном, в результате чего зданию был нанесен серьезный ущерб. После возникло небольшое возгорание.

Out at UPS Freight on Blue Sky Parkway. Around 20 emergency crews have responded to an explosion. Looks like it happened at the rear of the business. pic.twitter.com/T1pIPKR6gX