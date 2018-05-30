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На складе почтовой компании в США прогремел взрыв

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Фото: youtube.com
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Мощный врыв прогремел на складе почтовой компании UPS в городе Лексингтон (штат Кентукки, США). В результате получили ранения не менее двух человек.

Взрыв прогремел в среду рано утром. Пострадавших доставили в медучреждение, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. Еще около 10 человек, находившихся рядом в момент взрыва, доставили в больницу из соображений безопасности, передает телеканал Fox News.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв баков с пропаном, в результате чего зданию был нанесен серьезный ущерб. После возникло небольшое возгорание.

 

В настоящее время на место происшествия прибыли пожарные бригады и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются подробности случившегося.

16 мая в здании медцентра в штате Калифорния произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.

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