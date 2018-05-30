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В Китае самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего иллюминатора

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Фото: commons.wikimedia.org/YBen
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Самолет авиакомпании Capital Airlines, летевший из китайского Ханчжоу во вьетнамский Нячанг, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего иллюминатора.

Инцидент произошел 29 мая. В воздухе самолет пробыл с 15:45 до 17:25 по местному времени, сообщает Airlivenet. На борту судна находились 211 человек.

Пассажирам выплатили компенсацию от авиакомпании и отправили в Нячанг другим рейсом в этот же день.

15 мая сообщалось, что в Китае командир самолета успешно посадил воздушное судно, после того как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета.

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