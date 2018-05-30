Жители поселка на Урале остались без связи из-за урагана

Перебои со связью больше недели испытывают жители поселка Малышева в Свердловской области. Ураган снес вышку сотовой связи.

По словам местных жителей, вышка упала еще 20 мая, повредив крышу развлекательного центра. С того момента в поселке практически нет сотовой связи. Ради телефонных звонков приходится подниматься на верхние этажи или выезжать к горным отвалам местного предприятия, пишет ИА «Ура.ру».

Жители Малышева жалуются, что не могут вызвать скорую помощь, а также оперативно сообщить о лесных пожарах, которые происходят недалеко от поселка.

Как сообщал портал iz.ru, 20 мая из-за урагана без электричества осталось около 30 тыс. жителей Свердловской области.