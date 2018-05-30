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Открытие Юбилейного моста в Омске вновь перенесли

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Дата запуска Юбилейного моста в Омске вновь перенесена. Как сообщили в городской администрации, мост откроют в конце июля или начале августа. В мэрии объяснили, что сроки перенесены из-за холодной погоды — работы до сих пор ведутся в тепляках. 

ИА «Город55» напоминает, что первоначально ремонт объекта планировали завершить к концу мая, чтобы сдать его в эксплуатацию к ЧМ-2018. Потом сроки продлили до середины июня. По условиям контракта восстановительные работы на мосту должны быть завершены до 20 ноября. 

Портал iz.ru ранее сообщал, что власти Омска планируют потратить 1,7 млн рублей на обследование моста имени 60 лет ВЛКСМ. Специалистам необходимо выяснить его техническое состояние и возможность грузоподъемности.

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