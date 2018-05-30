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Политолог прокомментировал призывы украинского политика «сжечь Москву»

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Фото: Министерство инфраструктуры Украины
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Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который назвал Россию «империей варваров» и призвал «сжечь Москву».

«Маленькая черная дыра, которая образовалась на европейском континенте, втягивает в себя всё более разрушающие силы — только так сейчас можно характеризовать Украину», — заявил Джаралла в эфире радио Sputnik

По словам политолога, украинская политика давным-давно не имеет никаких тормозов и морально-этических ограничений. 

С призывом «сжечь Москву» Омелян выступил в своем Facebook 30 мая. Он также упрекнул «отдельных западных политиков» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией, и пригрозил им «московской ордой».

Это не первый случай, когда украинские политики хотят навредить России. В мае депутат рады Игорь Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост.

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