Политолог прокомментировал призывы украинского политика «сжечь Москву»

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который назвал Россию «империей варваров» и призвал «сжечь Москву».

«Маленькая черная дыра, которая образовалась на европейском континенте, втягивает в себя всё более разрушающие силы — только так сейчас можно характеризовать Украину», — заявил Джаралла в эфире радио Sputnik.

По словам политолога, украинская политика давным-давно не имеет никаких тормозов и морально-этических ограничений.

С призывом «сжечь Москву» Омелян выступил в своем Facebook 30 мая. Он также упрекнул «отдельных западных политиков» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией, и пригрозил им «московской ордой».

Это не первый случай, когда украинские политики хотят навредить России. В мае депутат рады Игорь Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост.