Власти в Липецкой области через суд добились повторного ремонта дороги

Подрядчика обязали устранить дефекты, которые были допущены при ремонте дороги в Данкове Липецкой области. Иск в суд подавали городские чиновники.

Дефекты были выявлены после ремонта на улице Мичурина. В администрации посчитали, что компания «Жилдорстрой» некачественно уложила асфальт. Чиновники потребовали, чтобы подрядчик снова отремонтировал улицу, а также выплатил штраф в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Экспертиза показала, что проведенный ремонт не соответствует строительным нормам и правилам. Компанию обязали выполнить требования администрации Данкова.