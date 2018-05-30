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Владивостокский фуникулер закрывают на ремонт

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Фуникулер планируют закрыть во Владивостоке с 1 июня в связи с ежегодными профилактическими работами. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как рассказала директор фуникулера Светлана Латышева, специалисты проверят работу всех механизмов и оборудования. Также они выполнят текущий ремонт и обслуживание вагонов. Фуникулер будет закрыт на месяц. Возобновить работу планируется с 1 июля, сообщает ИА PrimaMedia.

В прошлом году владивостокский фуникулер отметил свое 55-летие. Он доставляет туристов и горожан в одно из самых посещаемых мест города — на Голубиную сопку.

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