Владивостокский фуникулер закрывают на ремонт

Фуникулер планируют закрыть во Владивостоке с 1 июня в связи с ежегодными профилактическими работами. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как рассказала директор фуникулера Светлана Латышева, специалисты проверят работу всех механизмов и оборудования. Также они выполнят текущий ремонт и обслуживание вагонов. Фуникулер будет закрыт на месяц. Возобновить работу планируется с 1 июля, сообщает ИА PrimaMedia.

В прошлом году владивостокский фуникулер отметил свое 55-летие. Он доставляет туристов и горожан в одно из самых посещаемых мест города — на Голубиную сопку.