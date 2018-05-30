Москвичей попросили не мешать уткам переходить дороги

Жителям Москвы стоит с терпением относиться к случаям, когда семейства уток переходят дороги или крупные магистрали в период их перемещения к водоемам. Об этом сообщил руководитель проекта «Орнитарий в Сокольниках» Вадим Мишин.

По его словам, в столичном регионе обитает несколько видов уток — серые, кряква и огари. Если первые два вида в основном обустраивают свои гнезда возле водоемов, то огари делают это на чердаках и под крышами зданий. Когда птенцы этого вида вырастают, они падают из гнезда.

«Дальше родители строят их в колонны и они маршируют к ближайшему водоему», — цитирует орнитолога «РИА Новости».

Мишин добавил, что это вполне естественное явление, которое наблюдается каждый год.

Летом 2017 года актер Владимир Машков вместе со своим другом и несколькими неравнодушными автомобилистами спас утку, селезня и девять утят на Ленинградском проспекте в Москве. Они шагали прямо посередине дороги и рисковали попасть под колеса проезжающих машин.