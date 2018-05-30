Водитель-бесправник наехал на группу пешеходов в Хабаровске

Лишенный прав водитель на чужом автомобиле въехал в группу пешеходов в Хабаровске. Об этом сообщает отдел пропаганды городского ГИБДД.

Авария произошла во вторник, 29 мая, около 8:30 на улице Ленина. Автомобиль Nissan Elgrand под управлением мужчины 1970 года рождения выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток и допустил наезд на группу пешеходов, которые в это время переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает ИА AmurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пешехода 1970 и 1977 года рождения. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Было установлено, что водитель минивэна был ранее лишен прав на вождение транспортным средством. Иномарка принадлежала другому лицу. Водитель прошел медосвидетельствование, которое показало, что в момент аварии он был трезв.