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Студия Disney приступила к съемкам второй части фильма «Малефисента»

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В США начались съемки сиквела фильма «Малефисента» студии Walt Disney Pictures. Первый снимок со съемок опубликовала актриса Эль Фаннинг на своей странице в Instagram.

На фото кроме актрисы присутствует исполнительница главной роли Анджелина Джоли в образе своего персонажа: на голове у актрисы впечатляющие черные рога, сообщает телеканал «360».

Студия Disney пока не публиковала официальных фотографий со съемочной площадки. Дата премьеры второй части «Малефисенты» пока также не называется. Первая часть сказки вышла на экраны в2014 году и собрала $758 млн при бюджете в $180 млн.

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