Более 300 допбригад неотложки появится в Подмосковье в этом году
Более 300 дополнительных бригад неотложной медицинской помощи планируют сформировать в Московской области в этом году. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.
Как рассказал глава ведомства Дмитрий Марков, в области организуют 45 отделений и 200 кабинетов неотложной помощи. Таким образом будет сформировано 320 дополнительных бригад, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Помимо этого, в этом году планируется закупить новые автомобили для неотложной помощи.
По словам Маркова, неотложная помощь выезжает на вызовы, когда нет явных угроз жизни, однако это не должно влиять на качество и оперативность. В связи с этим было решено закупить новые автомобили.
Ранее автопарк скорой помощи Московской области был обновлен. Из него убрали все старые и изношенные машины.