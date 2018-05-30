Более 300 допбригад неотложки появится в Подмосковье в этом году

Более 300 дополнительных бригад неотложной медицинской помощи планируют сформировать в Московской области в этом году. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как рассказал глава ведомства Дмитрий Марков, в области организуют 45 отделений и 200 кабинетов неотложной помощи. Таким образом будет сформировано 320 дополнительных бригад, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, в этом году планируется закупить новые автомобили для неотложной помощи.

По словам Маркова, неотложная помощь выезжает на вызовы, когда нет явных угроз жизни, однако это не должно влиять на качество и оперативность. В связи с этим было решено закупить новые автомобили.

Ранее автопарк скорой помощи Московской области был обновлен. Из него убрали все старые и изношенные машины.