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Продажу алкоголя ограничат в Оренбургской области

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На территории Оренбургской области введут запрет на продажу алкоголя. Он будет действовать в День защиты детей, 1 июня.

Запрет на розничную торговлю алкоголем прописан в постановлении правительства Оренбургской области. Ограничение вводится на территории всего региона в день праздника. Впервые такую меру начали применять пять лет назад, сообщает РИА «Оренбуржье».

Как сообщал портал iz.ru, крепкий алкоголь вошел в топ-5 товаров, лидирующих по продажам в России. К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных «Такском». При этом есть несколько регионов, где алкоголь не входит даже в топ-10 товаров. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области.

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