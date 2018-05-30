Саратовские власти спасут от закрытия лицей речного транспорта

Власти Саратовской области нашли новое здание для лицея речного транспорта. С 1 сентября его объединят с техникумом строительных технологий и сферы обслуживания.

Как сообщила ИА «Взгляд-инфо» зампред областного правительства Валентина Гречушкина, площадей техникума хватит для того, чтобы принять еще 225 лицеистов. В общежитии тем, кто приехал из области, выделят весь второй этаж. Кроме того, статус лицея будет повышен, теперь он будет техникумом, а это уже совсем другая запись в дипломе, отметила представитель правительства. Также лицей сможет расширить и свои обучающие программы.

Всех узкопрофильных преподавателей речного лицея и мастеров переведут в штат объединенного колледжа. То же самое будет сделано и с преподавателями обычных школьных дисциплин.

Напомним, корпуса речного лицея в Саратове решено было не ремонтировать. Их реконструкция обошлась бы бюджету от 50 млн до 70 млн рублей, и выделение таких денег в кризисное время в правительстве сочли нецелесообразным.