МЧС предупредило жителей Самарской области об ухудшении погоды

Гроза, дожди и усиление ветра ожидаются в Самарской области в течение суток. МЧС напоминает местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности.

Отдельные порывы ветра будут достигать 22 м/с в ночные часы и 18 м/с днем 31 мая. В большинстве районов Самарской области пройдут дожди, также ожидаются грозы. Об этом сообщает НИА «Самара».

МЧС рекомендует жителям региона при ухудшении погоды по возможности оставаться в здании. На улице необходимо избегать линий электропередачи, где может произойти обрыв проводов, деревьев, рекламных щитов и витрин. При сильных порывах ветра стоит укрываться в подвале или подъезде.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве ветер усилился 30 мая, в результате шесть человек пострадали при падении деревьев. Одно дерево упало на провода трамвайной линии на набережной Академика Туполева, из-за чего было приостановлено движение трамваев.