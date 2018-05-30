Прямой эфир

МЧС предупредило жителей Самарской области об ухудшении погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гроза, дожди и усиление ветра ожидаются в Самарской области в течение суток. МЧС напоминает местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности.

Отдельные порывы ветра будут достигать 22 м/с в ночные часы и 18 м/с днем 31 мая. В большинстве районов Самарской области пройдут дожди, также ожидаются грозы. Об этом сообщает НИА «Самара».

МЧС рекомендует жителям региона при ухудшении погоды по возможности оставаться в здании. На улице необходимо избегать линий электропередачи, где может произойти обрыв проводов, деревьев, рекламных щитов и витрин. При сильных порывах ветра стоит укрываться в подвале или подъезде.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве ветер усилился 30 мая, в результате шесть человек пострадали при падении деревьев. Одно дерево упало на провода трамвайной линии на набережной Академика Туполева, из-за чего было приостановлено движение трамваев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шквалистый ветер оборвал электропровода в Южной Якутии
Штормовой ветер и град ожидаются в Тюменской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017