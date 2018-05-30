Указатель «Города-побратимы» появился в Хабаровске перед Днем города

Новый архитектурный объект «Города-побратимы» разместили на центральных прудах Хабаровска в канун Дня города. На указателе можно увидеть названия шести городов-побратимов: Портленд (США), Ниигата (Япония), Пучон (Южная Корея), Санья и Харбин (КНР), Виктория (Канада).

Как рассказал главный художник города Сергей Пеньков, на данный момент на знаке можно увидеть лишь названия городов-побратимов и точное направление их местоположения. Но в будущем у знаков появятся QR-коды, сейчас они находятся в разработке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Когда QR-коды появятся у знака, гости и жители Хабаровска смогут узнать информацию о городах и расстояние до них от Хабаровска.

Сам указатель представляет собой столб высотой 4,2 м с указывающими направление надписями. Знак задуман таким образом, чтобы на нем было свободное место для размещения новых городов-побратимов.