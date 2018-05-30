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Депутаты Пензенской и Орловской областей будут сотрудничать

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Председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский подписали соглашение о сотрудничестве.

Депутаты будут работать сообща в сферах социально-экономического развития, социальной защиты населения, развития местного самоуправления и институтов гражданского общества, поддержки местных товаропроизводителей, экологической защиты. Регионы обменяются опытом по планированию законотворческого процесса, разработке региональных законов, укреплению правопорядка, отмечает ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и и.о. главы Псковской области Михаил Ведерников. Документ будет действовать до 2022 года. Обе стороны высказали заинтересованность в расширении межрегионального взаимодействия. 

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