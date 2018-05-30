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Прибыль TCS Group в I квартале 2018 года выросла на 70%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания TCS Group, принадлежащая Олегу Тинькову и управляющая Тинькофф Банком, в I квартале текущего года нарастила чистую прибыль на 70%, до 5,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем порталу iz.ru.

В I квартале 2018 года банк нарастил совокупные активы на четверть, до 265,8 млрд рублей, общий объем кредитного портфеля вырос почти на 6% и составил 176,4 млрд рублей.

«Мы также добились существенного роста комиссионного дохода, который составил 113% по сравнению с I кварталом 2017 года, что свидетельствует о положительной динамике новых направлений деятельности, таких как платформа Тинькофф Бизнес для малого и среднего бизнеса и Тинькофф Ипотека. Рентабельность капитала на уровне 68,5% за I квартал 2018 года подтверждает статус Тинькофф Банка как одного из самых прибыльных банков в России и в мире», — приводятся в сообщении слова председателя правления Тинькофф Банка» Оливера Хьюза.

По данным компании, за I квартал 2018 года привлечено более 370 тыс. новых активных клиентов — держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля за вычетом резервов на 7,8%. Эмиссия кредитных карт выросла на 16%, а объем транзакций по ним — на 44%.

Банк России признал Тинькофф Банк кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг, и включил в соответствующий реестр. После получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг банк перезапустил брокерскую платформу Тинькофф Инвестиции с новыми возможностями для клиентов. Кроме того, Тинькофф Банк стал генеральным партнером Петербургского международного экономического форума.

Сообщается также, что совет директоров TCS Group одобрил вторую в этом году выплату промежуточных дивидендов за I квартал — $0,24 на одну акцию или глобальную депозитарную расписку. Всего на выплату будет направлено $43,8 млн.

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