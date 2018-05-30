Британский историк назвал худшие военные фильмы

Британский историк и писатель Энтони Бивор cоставил собственный список фильмов о войне как заслуживающих внимания, так и «невыносимых» с позиции исторической достоверности.

В статье TheGuardian историк раскритиковал фильм «Операция «Валькирия» (2008) за грубые исторические ошибки. Вдобавок он обвиняет актера Тома Круза, сыгравшего в ленте роль полковника Клауса фон Штауффенберга, в том, что он играет в стиле другого фильма с его участием — «Лучшего стрелка» (1986).

Фильм «Ю-571» с Мэтью Макконехи (2000) Бивор назвал «бесстыдным обманом». По сюжету в нем американцы захватывают немецкую подводную лодку и машину расшифровки Enigma, которая позволяет западным союзникам выиграть битву за Атлантику. В титрах фильма создатели признались, что на самом деле это был экипаж эсминца британского Королевского флота HMS Bulldog, который совершил подвиг за семь месяцев до того, как США вступили в войну.

Недостоверными с исторической точки зрения ему также показались фильмы «Враг у ворот» с Джудом Лоу (2001), «Патриот» с Мелом Гибсоном (2000) и «Спасти рядового Райана» с Томом Хэнксом (1998).

«Реальная проблема заключается в том, что потребности истории и киноиндустрии принципиально несовместимы. Голливуд всё упрощает по заданным формулам», — считает Бивор.

Также в личный черный список историка вошли такие ленты, как «Дюнкерк» с Томом Харди (2017) и «Темные времена» с Гари Олдманом (2017). Создателей писатель обвиняет в переизбытке художественного вымысла. В первом не удалось передать всю масштабность Дюнкеркской операции, а во втором, по его словам, многие сцены выдуманы.

«Я отчаиваюсь от того, как американские и британские кинематографисты считают, что они имеют полное право так легко играть с фактами, высокомерно считая, что их версия так же хороша, как правда», — считает писатель.

Критик также отметил военные фильмы, в которых создатели соблюли историческую достоверность. Например, немецкий фильм «Бункер» (2012) и итальянская лента «Битва за Алжир» (1966). Величайшим фильмом, когда-либо созданным, он считает «317-й взвод» (1965), снятый во время первой войны в Индокитае.