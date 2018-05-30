РФС выдал лицензию «Ростову» на сезон-2018/19

Российский футбольный союз (РФС) в среду, 30 мая, принял по итогам заседания, посвященного рассмотрению апелляций на получение лицензии на сезон-2018/19, решение выдать лицензию «Ростову». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Заседание проходило в Доме футбола.

Две недели назад из-за «невыполнения обязательных критериев», в том числе финансовых, желто-синие получили отказ от РФС в этом вопросе. В соответствии с правилами союза в установленные сроки «Ростов» имел право подать апелляцию, что клуб и сделал, сообщает сайт kp.ru.

«Ростов» завершил сезон на 11-м месте на чемпионате России, набрав 37 очков.