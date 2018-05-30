Двое новосибирцев решили доехать до Анапы на велосипедах

Двое жителей Новосибирска — Артур Калинин и Александр Посаженников — решили установить новый мировой рекорд. Они собираются на велосипедах доехать до Анапы. Если всё сложится удачно, то маршрут протяженностью 5531 км они преодолеют примерно за два месяца.

Как отмечает ресурс vn.ru, один из путешественников поедет на велосипеде с фиксированной передачей. У таких моделей нет свободного хода. Это значит, что велосипед едет, только когда крутят педали, и отдохнуть в пути у его хозяина не получится.

Агентство поясняет, что более протяженные маршруты на велосипедах уже преодолевались. Но во всех случаях речь идет о профессионалах. Новосибирские экстремалы к ним себя не причисляют.

По пути Артур и Александр намерены останавливаться во всех крупных городах. Так, в их планы входит посмотреть Москву, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Старт из Новосибирска запланирован на 1 июня.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что семеро путешественников из Твери проехали по льду Байкала на велосипедах 560 км. В общей сложности их путешествие продолжалось 12 дней.