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Песков назвал обвинение в убийстве Бабченко «верхом цинизма»

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Русофобские обвинения украинских властей после убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вместо призыва к расследованию являются верхом цинизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это верх цинизма — на фоне такого жестокого убийства русофобски сотрясать воздух, вместо того чтобы призывать к объективному расследованию», — подчеркнул Песков.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил об уверенности в причастности России к убийству Бабченко. Он назвал журналиста «настоящим другом Украины», по его мнению, «Россия ему этого не простила». Аналогичные обвинения ранее выдвинул и глава МИД Украины Павел Климкин.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников обвинения Киева в причастности России к убийству на Украине Бабченко назвал провокацией и «полной чушью».

Аркадия Бабченко убили 29 мая несколькими выстрелами на пороге его квартиры в Киеве. Журналист скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства гражданина России. Ведомство также предложило помощь украинским коллегам в расследовании обстоятельств произошедшего.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова оказать помощь и поддержку семье Бабченко. Сенатор подчеркнула, что убийства и преследования журналистов всё больше закрепляют за Украиной статус страны, где представителям СМИ работать опасно.

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