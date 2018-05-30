Фасад разрушающейся Кройц-аптеки в Калининграде восстановят

Рухнувшую часть фасада Кройц-аптеки в Калининграде заменят новоделом. Глава горсовета Андрей Кропоткин отметил, что эскиз ему очень понравился.

«Технически проект очень сложный. Я не знаю, почему она обрушилась, но вы же видели, что там стена держалась на соплях. Перекрытия давно сгнили», — цитирует чиновника портал Калининград.Ru.

Обрушение исторического здания на улице Фрунзе произошло 28 мая. Калининградский предприниматель Сергей Сухомлин купил приобрел Кройц-аптеку в 2016 году за 3,1 млн рублей, чтобы открыть там гостиницу. Владелец должен выполнить работы по сохранению облика объекта до середины 2019 года.

Как писал портал iz.ru, власти Калининградской области не хотят монетизировать территорию раскопок Королевского замка. Археологический парк будет доступен для всех желающих. К ЧМ-2018 там появится система водоотведения, чтобы руины не затапливало.