Совфед призвал запретить торговлю крепким алкоголем в музеях

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает запретить продажу крепких алкогольных напитков в учреждениях культуры для предотвращения случаев вандализма, подобных недавнему инциденту в Третьяковской галерее, где пьяный посетитель повредил картину Ильи Репина.

«Здесь надо посмотреть на обеспечение безопасности. Почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком? На каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки?» — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Матвиенко, ужесточением ответственности за вандализм ничего не добиться, поскольку такие преступления обычно совершают неуравновешенные люди или те, кто находится под воздействием алкоголя.

ЧП в Третьяковке произошло вечером 25 мая. Злоумышленник Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил само полотно. Музей оценил повреждения как серьезные.

По словам хулигана, он приехал в Третьяковку посмотреть на холст, но выпил в буфете водки и его «накрыло». Однако, на последнем допросе нападавший поменял свои показания и заявил, что пил компот и ел салат.

Нападавшего арестовали на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.