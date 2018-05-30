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Совфед призвал запретить торговлю крепким алкоголем в музеях

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Фото: Depositphotos.com
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает запретить продажу крепких алкогольных напитков в учреждениях культуры для предотвращения случаев вандализма, подобных недавнему инциденту в Третьяковской галерее, где пьяный посетитель повредил картину Ильи Репина. 

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«Здесь надо посмотреть на обеспечение безопасности. Почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком? На каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки?» — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Матвиенко, ужесточением ответственности за вандализм ничего не добиться, поскольку такие преступления обычно совершают неуравновешенные люди или те, кто находится под воздействием алкоголя. 

ЧП в Третьяковке произошло вечером 25 мая. Злоумышленник Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил само полотно. Музей оценил повреждения как серьезные

По словам хулигана, он приехал в Третьяковку посмотреть на холст, но выпил в буфете водки и его «накрыло». Однако, на последнем допросе нападавший поменял свои показания и заявил, что пил компот и ел салат

Нападавшего арестовали на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. 

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