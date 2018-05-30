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Колесо обозрения построят на набережной Невы в центре Петербурга

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Летом петербургский совет по сохранению культурного наследия выберет площадку для строительства огромного колеса обозрения. В списке вариантов значатся три набережные Невы — Петровская, Английская и Университетская.

Высота аттракциона составит 170 м. Ранее его планировали разместить на намывных территориях Васильевского острова. До 2020 года в новое колесо обозрения будет вложено минимум 9,5 млрд рублей. Об этом сообщает ИА Flashnord.

Напомним, самое большое за Уралом и четвертое в России по высоте колесо обозрения появится в Новосибирске в рамках реализации проекта «Михайловская набережная». Постаментом для нового аттракциона послужит одноэтажное здание. Высота нового колеса будет 70 м вместо старых 35 м. Общий объем вложений в проект составит 126 млн рублей. Завершить строительство колеса планируется в 2019 году. 

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