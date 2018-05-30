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Около 300 человек эвакуировали из здания ФНС в ЮАО из-за короткого замыкания

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Короткое замыкание произошло в инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 24 по Южному административному округу на Каширском шоссе. Из здания эвакуировали 300 человек. Об этом сообщили в столичном Центре управления в кризисных ситуациях.

Короткое замыкание без последующего возгорания произошло в электрощитке в здании ведомства на Каширском шоссе, д. 44, корп. 4.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены люди», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя центра.

Накануне персонал и пассажиров международного аэропорта Казани эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Информация о взрывчатке не подтвердилась.

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