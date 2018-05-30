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Деревянный щит придавил женщину у Савеловского вокзала в Москве

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Деревянный щит упал на женщину на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел на стройке возле Савеловского вокзала в Бутырском районе города. На объекте идет возведение транспортно-пересадочного узла, сообщает агентство городских новостей «Москва». Женщину придавило щитом, упавшим на стройплощадке в ходе демонтажа. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, спасатели извлекли пострадавшую из-под плиты в котловане.

По данным «РИА Новости», женщина была работницей стройки и проводила гидроизоляцию. Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку стройки у Савеловского вокзала после случившегося.

В апреле в Мытищах мужчину придавило опрокинутой ветром строительной бытовкой.

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