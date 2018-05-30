Медики научились предсказывать развитие кариеса

Группа ученых из России и Австралии обнаружила вещества, которые свидетельствуют о первых признаках развития кариеса, и выяснила, как его можно предотвратить.

Согласно статье, опубликованной в EPMA Journal, эти вещества содержатся в ротовой полости человека.

Как уточняет «РИА Новости», кариес появляется из-за размножения нескольких штаммов стрептококка Streptococcus mutans, а также ряда других бактерий, выделяющих кислоту в слюну и на поверхность зубов.

«Мы сформируем ряд практических рекомендаций для практикующих стоматологов по лечению на ранних стадиях развития кариеса, когда кариозный процесс только начинается», — заявил физик из Воронежского государственного университета Павел Середин.

После этого открытия российские ученые уже создали препараты, которые нормализуют химический состав слюны, и разработали биоматериал, идентичный здоровой эмали.

В марте ученые из американского университета Тафтса разработали микродатчик для анализа состава и калорийности пищи. Сенсор крепится на зуб в полости рта пациента.



