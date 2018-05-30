Северные олени принесли еще одно потомство в хабаровском зоосаде

В зоосаде «Приамурский» имени Сысоева появился на свет олененок. Малышка родилась спустя несколько часов после визита оркестра кельтских волынок и барабанов, участники которого дали имя еще одному появившемуся недавно маленькому оленю. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

У обеих малыше один папа и две разные мамы. Специалисты подмечают, что самки ведут себя по-разному с потомством: более молодая Мила, которая дала потомство раньше, спокойнее относится к посетителям зоосада и олененку, а более старшая Муся внимательней относится к своему чаду, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказала руководитель эколого-просветительского направления зоосада «Приамурский» Алёна Федосеева, Муся долго не подпускала людей, чтобы сделать фотографии новорожденной, так как воспринимала людей как угрозу, а папа равнодушен к малышам но, главное, не гоняет их.

Участники оркестра волынок дали более старшей малышке имя Пайпер. Младшей имя выберут посетители зоосада.