Жителям Ставрополья отказали в новом жилье после наводнения

Пострадавшие от наводнения 2017 года жители Ставропольского края столкнулись с проблемами при получении сертификатов на новое жилье, сообщает пресс-служба главы региона.

Около 20 семей жили в домах, которые уже пострадали от наводнения 2002 года. Прежние владельцы тогда получили свои сертификаты, а подтопленные дома благополучно продали. Теперь новым жильцам отказывают в выдаче сертификатов, информирует NewsTracker. Губернатор края Владимир Владимиров поручил организовать работу с федеральными органами власти по данному вопросу.

Как писал портал iz.ru, в Бердске Новосибирской области местные жители сообщают о разрушении жилых зданий. Из-за грунтовых вод поврежден второй дом за месяц. Люди обеспокоены, что разрушения продолжатся в других домах, так как грунтовые воды регулярно подтопляют частный сектор. С каждым годом ситуация становится сложнее.