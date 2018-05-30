Прямой эфир

Путин поздравил с днем рождения космонавта Леонова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 30 мая, поздравил с днем рождения советского космонавта Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос.

В поздравительной телеграмме главы государства отмечается вклад Леонова в развитие отечественной космонавтики.

Путин отметил, что и в России, и за ее рубежами Леонова «знают и уважают как достойного представителя легендарного отряда советских космонавтов, блестящего профессионала, стойкого и мужественного человека, который первым шагнул в открытый космос», сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что Леонов не только внес вклад в популяризацию достижений космонавтики, но и ярко проявил себя в общественной деятельности и в творчестве.

Минувшей осенью дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов прокомментировал порталу iz.ru идею использовать ракеты для полетов на Земле. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Шанс стать космонавтом намного выше, чем 30 лет назад»
Замкомандира отряда космонавтов Александр Самокутяев — о том, как проходит отбор нового пополнения
Космонавты могут работать на орбите в два раза дольше
Ученые завершили многолетнее исследование уровня радиации на станции «Мир» и МКС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017