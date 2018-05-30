Путин поздравил с днем рождения космонавта Леонова

Президент России Владимир Путин в среду, 30 мая, поздравил с днем рождения советского космонавта Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос.

В поздравительной телеграмме главы государства отмечается вклад Леонова в развитие отечественной космонавтики.

Путин отметил, что и в России, и за ее рубежами Леонова «знают и уважают как достойного представителя легендарного отряда советских космонавтов, блестящего профессионала, стойкого и мужественного человека, который первым шагнул в открытый космос», сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что Леонов не только внес вклад в популяризацию достижений космонавтики, но и ярко проявил себя в общественной деятельности и в творчестве.

Минувшей осенью дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов прокомментировал порталу iz.ru идею использовать ракеты для полетов на Земле.