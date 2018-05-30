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Звезда интернет-мема о Карле покинет сериал «Ходячие мертвецы»

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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
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Исполнитель главной роли сериала «Ходячие мертвецы» и звезда интернет-мема о Карле Эндрю Линкольн покидает проект. Об этом пишет US Weekly.

В сериале «Ходячие мертвецы» Линкольн сыграл лидера выживших в зомби-апокалипсисе Рика Граймса. Известен актер и среди тех, кто не смотрел сериал, но активно пользуется интернетом. В Сети разошелся кадр, на котором его персонаж обращается к своему экранному сыну Карлу. Эмоциональный скриншот стал источником множества пародий и мемов.

Всего Линкольн снимется в шести эпизодах девятого сезона, а Чендлер Риггс, исполнитель роли Карла, уже покинул проект –—его персонаж по сюжету должен умереть после укуса зомби, поэтому в новом сезоне не появится, сообщает телеканал «360».

Ранее были раскрыты подробности сюжета сериала «Властелин колец». 

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