Звезда интернет-мема о Карле покинет сериал «Ходячие мертвецы»

Исполнитель главной роли сериала «Ходячие мертвецы» и звезда интернет-мема о Карле Эндрю Линкольн покидает проект. Об этом пишет US Weekly.

В сериале «Ходячие мертвецы» Линкольн сыграл лидера выживших в зомби-апокалипсисе Рика Граймса. Известен актер и среди тех, кто не смотрел сериал, но активно пользуется интернетом. В Сети разошелся кадр, на котором его персонаж обращается к своему экранному сыну Карлу. Эмоциональный скриншот стал источником множества пародий и мемов.

Всего Линкольн снимется в шести эпизодах девятого сезона, а Чендлер Риггс, исполнитель роли Карла, уже покинул проект –—его персонаж по сюжету должен умереть после укуса зомби, поэтому в новом сезоне не появится, сообщает телеканал «360».

Andrew Lincoln is leaving #TheWalkingDead and Norman Reedus negotiated a huge pay raise. https://t.co/vV3uufdJSj — Us Weekly (@usweekly) 29 мая 2018 г.

Ранее были раскрыты подробности сюжета сериала «Властелин колец».