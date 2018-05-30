Информационные ленты России и Украины облетело сообщение об очередном убийстве в Киеве. На этот раз жертвой стал гражданин России, журналист Аркадий Бабченко. В России он считался оппозиционным журналистом, что дало ему повод сначала эмигрировать в Чехию, а после того, как у него не получилось оформить вид на жительство в этой европейской стране, он перебрался на Украину. В последнее время он работал на крымско-татарском телеканале ATR, аффилированным с запрещенной в Россией организацией «Меджлис крымско-татарского народа».

Закономерно, что такое резонансное убийство послужило поводом для очередной информационной волны как на Украине, так и в России. Не имея даже предварительной информации о произошедшей трагедии, украинские политики, эксперты и политологи попытались представить убийство Бабченко как очередной акт агрессии со стороны России. С российской стороны последовали более взвешенные оценки произошедшего. Так, МИД РФ в своем комментарии констатировал, что Украина стала для журналистов одним из наиболее опасных государств, и призвал украинские власти «приложить все усилия к оперативному расследованию». В заявлении МИДа выражается надежда, что «профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль».

Но по опыту последних нескольких лет и совершенных на Украине других резонансных убийств можно с высокой долей уверенности утверждать, что в настоящий момент не приходится ожидать ни оперативного расследования убийства, ни контроля со стороны международных профильных организаций, ни адекватного подхода к случившейся трагедии со стороны представителей украинской власти.

Виновные уже назначены, следовательно, убийство Аркадия Бабченко теперь для украинских властей и их западных партнеров в первую очередь элемент пропаганды и повод для новых обвинений России.

Пропагандистская кампания против России, осуществляемая нашими заокеанскими и европейскими партнерами (Украина в ней лишь небольшой, но очень важный элемент), не гениальна, но стратегически выверена и последовательна. Эта кампания подразумевает создание смысловых «точек», отталкиваясь от которых, можно постоянно иметь поводы для нападок на Россию. Причем характерно, что наши партнеры даже не пытаются серьезно обосновывать свои обвинения против России, исходя из того, что главное — не доказательная база, а массированное размещение обвинений в ключевых мировых СМИ.

Опыт последних лет на Украине демонстрирует, что никаких серьезных расследований ни по одному громкому делу Киев не провел. Ведь до сих пор не раскрыты убийства во время майдана, сожжение людей в Одессе, расстрел Олеся Бузины, подрыв Павла Шеремета, убийство Дениса Вороненкова. Объяснение этому, может, как раз и скрывается в пропагандистской кампании, которую ведут против России ее западные партнеры.

Ведь если идти от обратного, какие могут быть мотивы у России для устранения Бабченко? Разве этот человек угрожал национальной безопасности России? Или он возглавлял террористическую организацию, которая бы несла угрозу РФ? Или он мог влиять на внутриполитические процессы и угрожать стабильности в стране? Естественно, на все эти вопросы может быть только один ответ: «нет». Ровным счетом, как и в ситуациях со Скрипалями, Денисом Вороненковым и другими. А вот для западных и украинских пропагандистов это действительно событие, на основе которого дальше будет раскручиваться истерия.

Примечательно, что почти сразу после убийства Бабченко, экс-депутат Госдумы, в настоящее время также живущий в Киеве, Александр Пономарев отметил, что, по его информации, на Украине для убийств российских оппозиционеров вербуют бойцов из так называемых добровольческих батальонов и, по его мнению, это не последняя смерть. Но разве это будут сегодня обсуждать в Киеве и Европе?

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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