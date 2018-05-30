Штормовой ветер и град ожидаются в Тюменской области

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Тюменской области. В ближайшие сутки в регионе возможен град с усилением ветра.

Согласно прогнозам, 31 мая порывы ветра будут достигать 23 м/с. В Тюменской области ожидается дождь с грозами, в отдельных районах пройдет град. При этом температура воздуха составит не более +20 градусов, сообщает портал «Наш город».

Сильный ураган отмечался в Тюмени на прошлой неделе. За медицинской помощью в больницы и травмпункты обратились 174 человека. Многие жаловались на инородные тела в глазах.