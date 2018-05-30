Уильям Браудер подтвердил свое освобождение из полиции

Американский финансист Уильям Браудер подтвердил, что его отпустили из полицейского участка после задержания в Мадриде.

«Хорошие новости. Испанская Национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе сообщил им не принимать отправленное Россией новое красное уведомление Интерпола», — написал Браудер в Twitter.

Ранее 30 мая Браудер сообщил, что полицейские задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол.

Бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, стал инициатором принятия закона в его честь в США. Браудеру в России предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, суд заочно приговорил предпринимателя к 9 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей. Магнитский обвинялся в пособничестве финансисту.