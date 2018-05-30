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Мотоциклист сбил полицейского в Ростовской области

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Байкер совершил наезд на сотрудника полиции в Новочеркасске. После ДТП мотоцикл врезался в припаркованную машину.

Авария произошла вблизи городской администрации. По данным очевидцев, мотоциклист ехал на большой скорости и при повороте совершил наезд на полицейского. После этого мотоцикл бросило на стоявшую машину, сообщает RostovGazeta.

Проезжавшие мимо горожане останавливались для оказания помощи пострадавшим. Сообщается, что мотоциклист и полицейский отделались ушибами.

Как сообщал портал iz.ru, на трассе Иркутск-Чита столкнулись машина скорой помощи, мотоцикл и грузовик. Байкер и его пассажир, а также пациент скорой помощи погибли, врач госпитализирована. По предварительным данным, у мотоцикла в ночное время были выключены световые приборы.

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