Трассу «Кола» перекроют почти на 1 час в середине рабочего дня

Федеральная трасса «Кола» в Кировском районе Ленинградской области будет полностью закрыта в течение 45 минут. Это связано с разводом Ладожского моста.

Как уточняет «Карелinform», движение по дороге будет полностью заблокировано сегодня с 15:00 по местному времени. В это время в районе деревни Марьино будет разведен мост для прохода вверх по реке буксиров «Павловск», «Сестрорецк» и теплохода «Игорь Ильин».

Уточняется, что технологическая разводка Ладожского моста происходит при температуре наружного воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что движение на участке трассы «Кола» перекрывалось 19 и 20 мая. Тог да это делалось из-за буровзрывных работ.