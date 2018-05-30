Прямой эфир

Трассу «Кола» перекроют почти на 1 час в середине рабочего дня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная трасса «Кола» в Кировском районе Ленинградской области будет полностью закрыта в течение 45 минут. Это связано с разводом Ладожского моста.

Как уточняет «Карелinform», движение по дороге будет полностью заблокировано сегодня с 15:00 по местному времени. В это время в районе деревни Марьино будет разведен мост для прохода вверх по реке буксиров «Павловск», «Сестрорецк» и теплохода «Игорь Ильин». 

Уточняется, что технологическая разводка Ладожского моста происходит при температуре наружного воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. 

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что движение на участке трассы «Кола» перекрывалось 19 и 20 мая. Тог да это делалось из-за буровзрывных работ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две улицы перекроют на западе Москвы из-за реконструкции метро
Доступ на территорию «Лужников» ограничат на время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017