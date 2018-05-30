Прямой эфир

Насильник заплатит своей жертве в Коми 1 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Сыктывкара принял решение по делу о насилии над несовершеннолетней девочкой. Обвиняемый должен заплатить своей жертве 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Преступление было совершено в марте 2018 года. Житель города надругался над ребенком. Его вину удалось доказать в суде. С иском о взыскании с насильника компенсации морального вреда обратилась прокуратура. Суд с доводами надзорного ведомства согласился, сообщает ИА «Комиинформ».

В суде пояснили, что обязанность виновного выплачивать компенсацию своей жертве содержится в статье 151 Гражданского кодекса РФ. Прокуратура всегда поднимает этот вопрос, если судебное разбирательство касается детей и их половой неприкосновенности.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что администрация университета штата Мичиган ищет средства для выплаты $500 млн компенсации жертвам сексуальных домогательств со стороны экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Ранее там заявили о готовности расплатиться с пострадавшими от действий Нассара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о десятилетних отношениях Вайнштейна с обвиняющей его женщиной
Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017