Насильник заплатит своей жертве в Коми 1 млн рублей

Суд Сыктывкара принял решение по делу о насилии над несовершеннолетней девочкой. Обвиняемый должен заплатить своей жертве 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Преступление было совершено в марте 2018 года. Житель города надругался над ребенком. Его вину удалось доказать в суде. С иском о взыскании с насильника компенсации морального вреда обратилась прокуратура. Суд с доводами надзорного ведомства согласился, сообщает ИА «Комиинформ».

В суде пояснили, что обязанность виновного выплачивать компенсацию своей жертве содержится в статье 151 Гражданского кодекса РФ. Прокуратура всегда поднимает этот вопрос, если судебное разбирательство касается детей и их половой неприкосновенности.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что администрация университета штата Мичиган ищет средства для выплаты $500 млн компенсации жертвам сексуальных домогательств со стороны экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Ранее там заявили о готовности расплатиться с пострадавшими от действий Нассара.