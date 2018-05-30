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Песков переадресовал вопрос о приглашении Цукерберга на заседание Совфеда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 30 мая, отвечая на вопрос, нет ли у Москвы претензий к социальной сети Facebook по защите данных пользователей, отметил, что у Кремля «на повестке дня нет такого вопроса».

Журналист отметил, что в Совете Федерации выступили с инициативой пригласить основателя соцсети Марка Цукерберга на заседание.

«Лучше спросить об этом Совет Федерации», — переадресовал вопрос Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал обвинения Киева после убийства Бабченко верхом цинизма.

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