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Школьники Удмуртии соберут макулатуру ради съемок фильма о балете

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Фото: Depositphotos.com
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Детский художественный фильм снимут в Ижевске на средства, собранные в рамках проекта «Киноуроки в школах». Ученики более ста учреждений Удмуртии будут сдавать макулатуру, чтобы набрать 1 млн рублей. 

Картина покажет историю успеха воспитанников балетной школы, сообщает ИА «Сусанин». Кроме детей в схемках будут участвовать профессиональные актеры. Киношники будут работать в Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П.И. Чайковского, на Ижевской набережной, в Летнем саду и на Центральной площади. 

Ранее стало известно, что продюсерский центр Андрея Кончаловского планирует снять фильм о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Заявленный бюджет — 150 млн рублей. Режиссером, сценаристом и сопродюсером картины станет Андрей Кончаловский. Съемки фильма пройдут в Новочеркасске и в Ростовской области. Около 90% ролей будут сыграны непрофессиональными актерами.

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