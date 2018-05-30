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Губернатор Алтайского края Карлин подал в отставку

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Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил об уходе с должности. Соответствующее заявление он подал на имя президента России Владимира Путина, заявил он на заседании правительства края.

По его словам, он покидает губернаторский пост по собственному желанию.

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«... по инициативе главы государства проводится смена органов власти. В этой ситуации я счел для себя своевременным обратиться с заявлением [об отставке]», — приводит слова Карлина ТАСС.

Решение о его отставке может быть принято уже 30 мая, добавил уходящий глава региона. Одновременно с этим назначат временно исполняющего обязанности губернатора и председателя правительства Алтайского края.

Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет с 2005 года после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.

В России с 28 мая произошла череда ротаций среди губернаторов. 28 мая в отставку ушли губернаторы Магаданской области, Якутии, Тюменской области. 29 мая нового главу региона получил ЯНАО.

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