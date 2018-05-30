Губернатор Алтайского края Карлин подал в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил об уходе с должности. Соответствующее заявление он подал на имя президента России Владимира Путина, заявил он на заседании правительства края.

По его словам, он покидает губернаторский пост по собственному желанию.

«... по инициативе главы государства проводится смена органов власти. В этой ситуации я счел для себя своевременным обратиться с заявлением [об отставке]», — приводит слова Карлина ТАСС.

Решение о его отставке может быть принято уже 30 мая, добавил уходящий глава региона. Одновременно с этим назначат временно исполняющего обязанности губернатора и председателя правительства Алтайского края.

Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет с 2005 года после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.

В России с 28 мая произошла череда ротаций среди губернаторов. 28 мая в отставку ушли губернаторы Магаданской области, Якутии, Тюменской области. 29 мая нового главу региона получил ЯНАО.