Реконструкцию стадиона «Металлург» в Липецке завершат за 20 млн рублей

Власти Липецка планируют направить 20 млн рублей на завершение реконструкции стадиона «Металлург». Средства выделили на сессии Липецкого горсовета 29 мая.

Дополнительные денежные средства были выделены за счет уменьшения средств, выделяемых на благоустройство Нижнего парка. На эту сумму планируют завершить реконструкцию городской тренировочной площадки, а именно благоустроить территорию вокруг стадиона, сообщает Lipetskmedia.

Также из запланированных средств на благоустройство Нижнего парка 50 млн рублей выделят на ремонт дорог. На эту сумму планируется отремонтировать 15 разрушенных за зиму дорог.

По словам спикера городского парламента Игоря Тинькова, средства на благоустройство парка будут восстановлены, но на сегодняшний день необходимо провести ямочный ремонт на дорогах.