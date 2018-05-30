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Журналиста Бабченко могли застрелить из пистолета Макарова

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Российский журналист Аркадий Бабченко, который был убит 29 мая предположительно, застрелен из пистолета Макарова. Об этом сообщили в полиции.

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«На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под «Макарова», — приводит ТАСС сообщение полиции.

Аркадий Бабченко был застрелен вечером 29 мая на пороге своей квартиры в Киеве. Он скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. В национальной полиции Киева сообщили о том, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как основная версия его убийства.

По факту убийства журналиста возбуждено уголовное дело. Кроме того, Следственный комитет России предложил Киеву содействие в расследовании случившегося.

Украинские власти после произошедшего обвинили РФ в причастности к убийству Бабченко. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что погибший журналист был «настоящим другом Украины», по его мнению, «Россия ему этого не простила».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «печальной модой» обвинения Киева в причастности России к убийству Бабченко.

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