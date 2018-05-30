Прямой эфир

Директора ульяновской фирмы обвиняют в хищении 700 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор ульяновского предприятия ООО «АВК-Строй» ожидает суда. Он обвиняется в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Прокуратурой было установлено, что летом 2016 года подозреваемый заключил с администрацией Чердаклинского района контракт на проведение ремонтных работ на артезианской скважине в селе Старый Белый Яр. Стоимость контракта составляла 1,3 млн рублей, сообщает 1ul.ru.

По данным прокуратуры, директор нарушил условия контракта и решил пробурить новую скважину, неготовую к эксплуатации. Ущерб от его действий составил около 700 тыс. рублей. Для возмещения убытков был наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудница банка украла у вкладчиков 1 млн рублей в Тюмени
Цыганка забрала у школьницы телефон и 460 тыс. рублей на Кубани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017