Директора ульяновской фирмы обвиняют в хищении 700 тыс. рублей

Директор ульяновского предприятия ООО «АВК-Строй» ожидает суда. Он обвиняется в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Прокуратурой было установлено, что летом 2016 года подозреваемый заключил с администрацией Чердаклинского района контракт на проведение ремонтных работ на артезианской скважине в селе Старый Белый Яр. Стоимость контракта составляла 1,3 млн рублей, сообщает 1ul.ru.

По данным прокуратуры, директор нарушил условия контракта и решил пробурить новую скважину, неготовую к эксплуатации. Ущерб от его действий составил около 700 тыс. рублей. Для возмещения убытков был наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.