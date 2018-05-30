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Бортников назвал чушью обвинения Киева в причастности РФ к убийству Бабченко

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Руководитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сравнил с бредом обвинения Киева в причастности России к убийству на Украине журналиста Аркадия Бабченко.

«Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой», — цитирует его «Интерфакс».

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По мнению Бортникова, этот случай похож на обвинения Лондона в связи с отравлением в Солсбери бывшего британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. «Чистейшей воды провокация», — заключил директор ФСБ.

Трагедия произошла 29 мая. Неизвестные сделали несколько выстрелов в спину Бабченко, когда он возвращался домой. Журналист скончался в карете скорой помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, Следственный комитет России направил Киеву предложение оказать помощь в расследовании случившегося.

После инцидента премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что к убийству журналиста причастна Россия. Подобную реакцию еще раньше спрогнозировал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что такие обвинения, оглашенные еще до завершения расследования, становятся «печальной модой».

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