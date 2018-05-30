Льежский преступник совершал убийство ранее по данным МВД Бельгии

Устроивший стрельбу в бельгийском Льеже мужчина совершал убийство до вчерашнего инцидента, сообщил глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

По словам главы ведомства, на счету преступника еще до стрельбы в Льеже была еще одна жертва.

«Мотивом радикализации может быть то, что он (преступник. — Ред.) не имеет перспективы в обществе из-за того, что совершил убийство в ночь перед перестрелкой», —передает слова министра телеканал RTL.

29 мая на бульваре Аврой центральной части Льежа в 10:30 по местному времени произошла стрельба. Сначала нападавший угрожал полицейским резаком из картона, затем в результате суматохи с проверкой документов завладел оружием полицейских и открыл огонь. В итоге погибли три человека — двое полицейских и одна прохожая.

Нападавшим оказался 36-летний гражданин Бельгии Бенджамин Эрман. По данным местных СМИ, прохожие подтверждали, что при нападении мужчина кричал «Аллах акбар!» Бургомистр города Вилли Демейер сообщил, что нападение было терактом. Позже стало известно, что за два дня до перестрелки нападавший освободился из тюрьмы. До инцидента полицейские задерживали Эрмана в связи с мелкими уголовными преступлениями.